Wohnmobil fängt Feuer in Tübingen

TÜBINGEN. Zu einem qualmenden Wohnmobil sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in die Reutlinger Straße ausgerückt. Der Fahrer eines Wohnmobils hatte dort kurz nach 18 Uhr Brandgeruch bemerkt und sein Fahrzeug daraufhin gestoppt. Beim Öffnen der Motorhaube stellte er fest, dass es im Inneren aus unbekannter Ursache zu qualmen begonnen hatte und löschte mit Hilfe eines Feuerlöschers, sodass keine Löscharbeiten der Feuerwehr mehr erforderlich waren. Das Wohnmobil wurde in der Folge von der Straße geschoben und von einem Abschleppdienst abtransportiert. (pol)