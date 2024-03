Wieder ein Einbruch in eine Reutlinger Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Schule in der Schleestraße in Reutlingen-Sondelfingen ist in der Nacht zum Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen 20 Uhr sieben Uhr ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Im Inneren suchte er in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen, wobei er nach derzeitigem Kenntnisstand eine Musikbox entwendete. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort.

Ob es einen Zusammenhang zu zwei weiteren Einbrüchen in Reutlinger Schulen gibt, ermittelt die Polizei. (dpa/GEA)