GOMADINGEN. Ein beim Gestütshof in Gomadingen abgestellter Anhänger ist in der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Der weiß-graue Hänger des Herstellers Sproll, an dem das Kennzeichen PF-PL 100 angebracht war, war mittels Zugmaulschloss gesichert. Der Wert des Anhängers samt Inhalt wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. (pol)