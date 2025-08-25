Wertsachen in Reutlingen aus geparkten Autos gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere geparkte Pkw waren am vergangenen Wochenende in Reutlingen Ziel eines unbekannten Täters, der zumindest vier Fahrzeuge angegangen und daraus Wertsachen entwendet hat. Das berichtet die Polizei. Bereits am Samstag war der auf einem Parkplatz an der Kreuzeiche im Zeitraum 18.10 Uhr bis 18.40 Uhr abgestellte VW Tiguan geöffnet worden, ohne Spuren zu verursachen. Auch ein in der Burgstraße geparkter Seat Ibiza wurde im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr entsprechend geöffnet und daraus ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet.

Am Sonntag waren zwischen 9.15 Uhr und 10.15 Uhr bzw. im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 14.10 Uhr zwei im Bereich des Stadions an der Kreuzeiche bzw. in Verlängerung der Straße am Wanderparkplatz Roßwasen geparkte VW angegangen worden. Aus den Autos wurden persönliche Gegenstände sowie Kleinbeträge an Bargeld entwendet. Nach den Vorfällen waren die Funkfernbedienungen der betroffenen Fahrzeuge nicht mehr funktionsfähig. Eine technische Manipulation der Schließsysteme wird geprüft und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Polizeirevier Reutlingen erbittet unter der Telefonnummer 071219423333 um Zeugenhinweise.

So schützen Sie sich vor Autodieben

Um Diebstähle aus oder von Fahrzeugen zu verhindern, rät die Polizei auf ihrer Webseite zu einigen Vorsichtsmaßnahmen: Ziehen Sie beim Verlassen des Autos immer den Zündschlüssel ab, schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Tankdeckel sorgfältig und lassen Sie das Lenkradschloss einrasten. Nutzen Sie – wenn möglich – eine abschließbare Garage oder parken Sie an gut beleuchteten, belebten Straßen. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und informieren Sie im Zweifel die Polizei.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken oder Fahrzeugen zurück und bewahren Sie Ersatzschlüssel niemals im Auto auf. Bei Fahrzeugen mit Keyless-System empfiehlt es sich, die Schlüssel in funkdichten Hüllen aufzubewahren oder die Funktion gegebenenfalls zu deaktivieren, um die Manipulation des Funksignals zu verhindern.

Generell gilt: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück – auch nicht versteckt. Autodiebe schlagen oft in wenigen Sekunden zu. (pol/GEA)