Weitere Einbrüche: Diesmal in Nehren und Ofterdingen

NEHERN/OFTERDINGEN. In eine Gaststätte und in zwei Firmen sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen, berichtet die Polizei. Zwischen 0.45 Uhr und 1.10 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße Steinlach in Nehren. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten, wobei sie verschlossene Türen einfach eintraten. In der Zeit zwischen 16.15 Uhr und

1.15 Uhr drangen Unbekannte wiederum jeweils über ein Fenster gewaltsam in zwei Firmen in der Straße Schlattwiesen in Ofterdingen ein. In beiden Fällen traten sie in den Firmen Türen ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Über mögliches Diebesgut liegen in allen drei Fällen noch keine Erkenntnisse vor.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Einbrüche von ein und denselben Tätern verübt worden sind und ob Zusammenhänge mit den Einbrüchen in Bodelshausen und in Hechingen in den vergangenen Tagen bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (pol)