Die Ehrung eines lang gedienten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Nehren sorgte in der jüngsten Sitzung des Nehrener Gemeinderats für Streit. Vertreter der SPD und der Alternativen Liste Nehren (ALN) sahen den Feuerwehrmann aufgrund seiner Aktivitäten in den sozialen Netzwerken als ungeeignet an, zum Ehrenkommandanten ernannt zu werden.

42 Jahre war der Feuerwehrmann für die Gemeinde Nehren im Einsatz, davon 15 Jahre als Kommandant. Foto: Frank Pieth 42 Jahre war der Feuerwehrmann für die Gemeinde Nehren im Einsatz, davon 15 Jahre als Kommandant. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.