Weitere aufgebrochene Autos in Reutlingen der Polizei gemeldet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Neben den bereits gemeldeten, vier aufgebrochenen Autos in der Bismarckstraße und in der Burgstraße meldeten sich im Laufe des Mittwochs bislang fünf weitere Fahrzeugbesitzer, deren Autos ebenfalls im ungefähren Zeitraum von Dienstag, 15.45 Uhr, bis Mittwoch, 11.30 Uhr, in unmittelbarer Nähe, in der Aispachstraße aufgebrochen worden waren.

An den Autos, einem Peugeot 206, einem Ford Grand C-max, einem 7er BMW, einem VW Golf Sportsvan und einem Honda CL9 wurden zum Teil ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen oder gar Türen gewaltsam aufgestemmt. Zum Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die hinterlassenen Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro summieren. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere auch Anwohner, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)