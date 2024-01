Autos in der Reutlinger Innenstadt aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei in der Bismarckstraße geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen worden. Die Autos waren gegen 19 Uhr geparkt worden, bis eine Polizeistreife gegen 3.20 Uhr einen Seat bemerkte, an dem eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Auto komplett durchwühlt worden war. Im weiteren Verlauf konnte ein weiterer, auf die gleiche Art und Weise aufgebrochener Citroën entdeckt werden, der ebenfalls in der Bismarckstraße geparkt war.

Ein weiterer aufgebrochener Fiat wurde am Mittwochmorgen mehrere hundert Meter weiter ebenfalls in der Bismarckstraße entdeckt und ein durchwühlter VW aus der Burgstraße gemeldet. Auch hier waren in beiden Fällen eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt worden. Was aus den Autos gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)