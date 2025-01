Weihnachtsbaum fängt Feuer: Brand zerstört Wohnhaus in Reutlingen

Eine große Rauchsäule war am Mittwochfrüh in der Reutlinger Innenstadt zu sehen.

REUTLINGEN. Ein Brand hat ein Wohnhaus in Reutlingen zerstört. Kurz nach 7.30 Uhr gingen die ersten Notrufe über einen Gebäudebrand in der Aaraustraße bei der Integrierten Leitstelle ein, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später stand das Haus bereits in Vollbrand. Die beiden Bewohner, laut Polizei ein älteres Ehepaar, konnten sich mit leichten Verletzungen selbst ins Freie begeben. Sie wurden von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindern. Eine Rauchsäule war weithin im Stadtgebiet zu sehen.

Das Wohnhaus selbst brannte nahezu vollständig aus. An diesem ist ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach hatten die Bewohner am Morgen Kerzen am Weihnachtsbaum entzündet, der daraufhin in Brand geraten war und so das Feuer auslöste. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an den Brandort ausgerückt. Weiterhin rückte der Rettungsdienst neben dem Notarzt mit mehreren Fahrzeugen aus. (pol/GEA)