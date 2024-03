Wannweiler spielt betrunken Streich und begeht dabei mehrere Straftaten

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Mehreren polizeilichen Ermittlungsverfahren sieht ein 70 -Jähriger entgegen, nachdem er am Freitagabend einem 47-jährigen Bekannten einen Streich spielen wollte. Der 47-Jährige hatte sich laut Polizei telefonisch gegen 21.25 Uhr beim Polizeirevier Reutlingen gemeldet und den Diebstahl seines Transporters angezeigt. Der Renault Master sei offensichtlich in Zusammenhang mit einer Feierlichkeit im Bereich Kobletwasen, am Ortsrand von Wannweil, entwendet worden. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen festgestellt werden.

Es stand einige hundert Meter entfernt an der Wohnanschrift des 70-jährigen Bekannten. Dieser räumte ein, das Fahrzeug weggefahren zu haben. Es würde sich jedoch nicht um einen Diebstahl, sondern um einen Scherz unter guten Bekannten handeln. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte die Streifenbesatzung bei dem 70-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von weit über zwei Promille, weswegen er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde bekannt, dass der 70 -Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun für die von ihm begangenen Verkehrsstraftaten verantworten. (pol)