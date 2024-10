Während die Bewohner schliefen: Einbruch in Wohnhaus in Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. In ein Einfamilienhaus in der Zollernstraße in Böhringen ist am Montag, gegen 20.50 Uhr, eingebrochen worden. Zunächst hatte der unbekannte Täter versucht, eine Schiebetür am Wintergarten des Hauses aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelungen war, brach er die Hauseingangstür auf und drang so in das Gebäude ein. Dort durchwühlte der Kriminelle einen Büroraum und machte sich dann daran, eine weitere, verschlossene Tür aufzubrechen.

Die anwesenden und bereits im Bett befindlichen Bewohner wurden daraufhin durch die Geräusche auf das Geschehen aufmerksam, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Die Bewohner alarmierten die Polizei, jedoch konnten die sofort zum Einsatzort fahrenden Streifenwagenbesatzungen den Tatverdächtigen nicht mehr antreffen.

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen übernommen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls lässt sich der entstandene Sachschaden noch nicht beziffern. (pol)