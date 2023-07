Vorfahrt nicht beachtet: Autofahrerin übersieht in Tübingen Motorradfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Motorradfahrer hat sich laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 90 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr gegen 19 Uhr die Melanchthonstraße in Richtung Haußerstraße. An der dortigen Kreuzung hielt sie zunächst an, übersah beim Anfahren aber einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Lenker einer Ducati. Dieser zog sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (pol)