Vorfahrt nicht beachtet: 8.500 Euro Schaden nach Unfall in Reutlingen

REUTLINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung in Reutlingen gewesen. Das berichtet die Polizei. Eine 19-Jährige befuhr kurz vor 16.30 mit einem Citroen den Eichenweg in Richtung Pappelweg. An der Kreuzung mit dem Jungholzweg missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Suzuki einer 68-Jährigen. Diese erlitt infolge des anschließenden Zusammenstoßes leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.