Vorfahrt nicht beachtet: 15.000 Euro Schaden bei Unfall in Engstingen

ENGSTINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend bei Trochtelfingen entstanden. Ein 30-Jähriger bog gegen 22.20 Uhr mit einem Renault Trafic von der Straße Vorstadt aus nach links auf die B313 in Richtung Engstingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 19-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser mit seinem VW Golf nach rechts aus, geriet in den Straßengraben und kam in diesem zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)