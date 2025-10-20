Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Grafenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Bei einem Unfall am Sonntagvormittag in der Kohlberger Straße sind drei Unfallbeteiligte verletzt worden. Gegen 11 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Ford C-Max die Mörikestraße. Beim Linksabbiegen in die Kohlberger Straße missachtete der Senior die Vorfahrt des von links kommenden 31-jährigen Seat Leon-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Lenker des Seat Leon sowie die 29- und 62-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die leicht Verletzten verzichteten zunächst auf eine medizinische Versorgung vor Ort und begaben sich selbstständig zum Arzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (pol)