Vorfahrt missachtet: Radfahrerin in Reutlingen schwer verletzt

REUTLINGEN. Eine verletzte Radfahrerin und etwa 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Storlachstraße / Sondelfinger Straße ereignet hat.

Gegen 7.15 Uhr befuhr ein 61-Jähriger laut Polizei mit seiner Mercedes C-Klasse die Storlachstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Sondelfinger Straße einbiegen. Dazu hielt er zunächst auch an, übersah beim Anfahren allerdings eine vorfahrtsberechtigte 56-Jährige, die mit ihrem Trekkingrad auf dem Radstreifen der Sondelfinger Straße stadteinwärts unterwegs war.

Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Radlerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (pol)