Vorfahrt missachtet: Pedelec-Fahrerin in Pfullingen leicht verletzt

PFULLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Montagnachmittag ereignet. Kurz vor 16 Uhr war eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Pfullingen herkommend in Richtung Unterhausen unterwegs. Dabei wollte sie die Straße Im Ehespach queren, wobei sie nach derzeitigem Kenntnisstand die Vorfahrt eines 22-jährigen Ford Transit-Lenkers missachtete. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des jungen Mannes kam es zur Kollision der Fahrzeuge.

Hierbei erlitt die Frau ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 5.000 Euro belaufen. (pol)