Vorfahrt genommen: 47-Jährige wird in Tübingen in Klinik gebracht

TÜBINGEN. Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, in der Schweickhardtstraße ereignet hat. Eine 47-jährige Fahrerin eines Opel Corsa missachtete aus der Eugenstraße kommend beim Einbiegen in die Schweickhardtstraße die Vorfahrt eines 37-Jährigen, der mit seinem VW Polo in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war. Das teilt die Polizei mit.

Bei der anschließenden Kollision trug die Unfallverursacherin Verletzungen noch unklaren Ausmaßes davon, weshalb sie vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert wurde. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt. Auch ein angrenzender Zaun wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Der hierbei entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (pol)