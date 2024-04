Von vorbeirennendem Mann umgerempelt: Frau am Reutlinger ZOB schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag am Reutlinger ZOB durch einen vorbeirennenden Mann schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige wollte sich gegen 17.20 Uhr einer Kontrolle entziehen, nachdem er zuvor ohne gültigen Fahrschein erwischt worden war und vor den Kontrolleuren davonrannte. Auf der Flucht stieß er mit einer 29 Jahre alten Frau zusammen, die an einem anderen Bussteig gerade ausgestiegen war. Die 29-Jährige fiel so unglücklich zu Boden, dass sie mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der Mann konnte von den Kontrolleuren kurze Zeit später eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. (pol)