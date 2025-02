Von der Fahrbahn bei Walddorfhäslach abgekommen - Eine Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Eine Verletzte und ein nicht mehr fahrbereiter Audi sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag im Ausfahrtsbereich der B 27 bei Walddorfhäslach ereignet hat. Kurz vor 17 Uhr kam die 22-jährige Fahrerin eines Audi A3 im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und verletzte sich nach aktuellem Stand leicht. Zur weiteren Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der Audi, an welchem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)