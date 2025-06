Von Bustür in Reutlingen erfasst - Senior verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 82 Jahre alter Fahrgast in einem Linienbus ist am Mittwochmorgen in der Gartenstraße verletzt worden. Der Senior wollte den Linienbus kurz vor 9 Uhr an einer Haltestelle in der Gartenstraße verlassen. Dabei wurde er vom Busfahrer offenbar nicht gesehen, woraufhin dieser die Bustüren schloss. Der 82-Jährige wurde daraufhin von den schließenden Türen erfasst und kam zu Fall. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (pol)