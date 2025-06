Vollbremsung wegen E-Scooter: Mehrere Fahrgäste in Reutlinger Bus verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag, gegen 11.45 Uhr ist es in der Reutlinger Gartenstraße zu einem Beinahe-Unfall zwischen einem Linienbus und einem E-Scooter gekommen. Die Lenkerin des Busses der Linie 11 befuhr die Gartenstraße in Richtung Planie, als an einem Fußgängerüberweg kurz nach der Haltestelle Gartentor, dessen Überquerung durch eine Ampel geregelt wird, ein E-Scooter-Fahrer trotz Rotlicht den Fußgängerüberweg von der Krämerstraße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt überquerte. Die Busfahrerin konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. Dadurch wurden mehrere Fahrgäste im Bus leicht verletzt.

Sie wurden durch den Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort war, zur weiteren Behandlung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Zuvor wurden die Einsatzkräfte durch eine Vielzahl von unbeteiligten Passanten und Schaulustigen mehrfach bei ihrer Arbeit behindert und belästigt.

Von dem unbekannten E-Scooter-Fahrer, der in Richtung Innenstadt davongefahren ist, liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, zwischen 15 und 20 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, trug eine dunkle Jogginghose und weiße Sneaker der Marke »Nike«. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten E-Scooter-Fahrer machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)