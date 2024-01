Vier Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf der B28 in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag in der Schieferstraße (Bundesstraße 28) in Reutlingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 2.30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 21-jähriger Renault-Fahrer mit seiner 22-jährigen Beifahrerin auf der B28 in Fahrtrichtung Metzingen unterwegs, als er auf Höhe der Sondelfinger Straße ins Schleudern geriet und in die Mitteilleitplanke prallte.

Der Pkw drehte sich anschließend gegen die Fahrtrichtung, woraufhin ein nachfolgender 23-Jähriger mit seinem Mazda frontal in das bereits verunfallte Fahrzeug fuhr. Im Mazda befand sich zudem ein 21-jähriger Beifahrer. Alle vier Personen wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.