Vielzahl von Verstößen bei Lkw-Kontrolle in Metzingen

METZINGEN. Im Rahmen einer Kontrollstelle fanden Beamte der Verkehrspolizei am Dienstagvormittag im Bereich Metzingen etliche Verkehrsverstöße. In der Zeit zwischen acht Uhr und 11.30 Uhr überwachten die Einsatzkräfte insbesondere den Schwerlastverkehr, wobei sie insgesamt mehr als ein Dutzend Ordnungswidrigkeiten feststellten, teilte die Polizei mit. So konnten Missstände bei den Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten, dem Fahren ohne Fahrerkarte oder beim Arbeitszeitgesetz erkannt werden. Bei den kontrollierten Lkw mit ausländischer Zulassung wurden dazu entsprechende Sicherheitsleistungen erhoben.