Verpuffung an einer Heizungsanlage in einem Gomaringer Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Am Samstagmorgen kam es gegen 06.15 Uhr zu einer Verpuffung an einer Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Linsenhofstraße in Gomaringen. Das berichtet die Polizei. Hierdurch löste ein Rauchmelder im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aus. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte keine Brand- oder Rauchentwicklung festgestellt werden. Der Rauchmelder wurde zurückgesetzt und das Haus belüftet. Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen und es entstand kein nennenswerter Sachschaden. (pol)