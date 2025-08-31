Vermissten Seniorin aus Pfullingen wohlbehalten aufgefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Sonntagmorgen eine vermisste 81-Jährige Frau gesucht. Die ortsunkundige, an Demenz leidende und orientierungslose Seniorin hatte sich gegen acht Uhr aus dem gemeinsamen Hotelzimmer in der Klosterstraße entfernt, während ihr Mann die Koffer im Auto verlud. Nachdem sie im gesamten Hotel nicht mehr aufzufinden war, wurde die Polizei alarmiert.

Diese leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber in den Stadtgebieten von Pfullingen und Reutlingen ein, in deren Verlauf die Vermisste gegen 12.45 Uhr einem Passanten in der Steinachstraße im Reutlinger Stadtteil Betzingen auffiel und der die Polizei informierte. In der Folge konnte die Dame wohlbehalten zu ihren Angehörigen zurückgebracht werden. (pol)