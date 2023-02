Vermisste Person aus Wannweiler Seniorenzentrum wiedergefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Durch Mitarbeiter eines örtlichen Seniorenzentrums ist am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr das Fehlen eines 85-jährigen Bewohners festgestellt worden. Der demente und auf Medikamente angewiesene Mann hatte das Seniorenzentrum zu Fuß verlassen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich auch aufgrund der winterlichen Außentemperaturen in einer hilflosen Lage befand, wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach ihm gesucht. Kurz vor 19 Uhr konnte er schließlich im Bereich Jettenburg wohlbehalten durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden, nachdem einem aufmerksamen Zeugen der 85-Jährige zuvor aufgefallen war. Er wurde im Anschluss zurück an seine Wohnanschrift gebracht. (pol)