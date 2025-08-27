Vermisste 70-Jährige aus Kusterdingen tot in Wald gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Die seit Sonntag, 24. August, vermisste 70 Jahre alte Seniorin aus Kusterdingen ist am Dienstagnachmittag tot in einem Waldstück zwischen Kusterdingen und Wannweil aufgefunden worden. Das berichtet die Polizei. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht.

Die 70-Jährige hatte am Sonntag gegen 9.30 Uhr das Haus mit ihrem Wagen verlassen, um im nahegelegenen Wald spazieren zu gehen. Als sie am Abend noch nicht zurückgekehrt war, machten sich Angehörige auf die Suche und entdeckten ihr Auto auf dem Wanderparkplatz am Reutlinger Weg, wo sie sich gerne aufhielt. Der Wagen war dort geparkt. Hiernach erstatteten ihre Angehörigen Vermisstenanzeige bei der Polizei. Noch in der Nacht eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen, zu der neben zahlreichen Streifenwagen, Flächensuchhunden der Rettungshundestaffel auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verliefen bis zum Montagmorgen ergebnislos. Weitere Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte, der weitere Einsatz eines Personenspürhundes und eine erneute Absuche mit einem Polizeihubschrauber verliefen ohne Erfolg. Von der Vermissten fehlte bis dahin jede Spur, weshalb die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung einleitete. (pol)