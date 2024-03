Vermeintlicher Gasgeruch in Reutlinger Garage löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gasgeruch in einer Garage in der Museumstraße hat am Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 14 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der ungewöhnliche Geruch gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, führte Messungen durch, wobei sich jedoch kein Hinweis auf eine Gaskonzentration ergab. Im Zuge des Einsatzes wurde die Museumstraße für rund 20 Minuten vorsorglich abgesperrt. (pol)