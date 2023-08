Verkehrsunfall in Tübingen - 15.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro sind laut Polizei die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 32-Jährige am Montagvormittag an der Einmündung Hechinger Straße / Reutlinger Straße verursacht hat. Die Frau war gegen 9.50 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Reutlinger Straße von der B28 herkommend unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Reutlinger Straße einbiegen. Als ihr ein auf der linken der beiden Fahrspuren entgegenkommender Pkw-Lenker das Abbiegen gewährte, fuhr sie an, ohne auf den auf der rechten Fahrspur entgegenkommenden Audi A1 zu achten. Dessen 75 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (pol)