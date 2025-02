Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Verkaufsautomat für Lebensmittel in der Schönbeinstraße in Metzingen ist über das Wochenende von Unbekannten mutwillig angegangen worden. Das berichtet die Polizei. Die Täter beschädigten hierbei in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, in erheblichem Ausmaß die Glasscheibe des Automaten. Gestohlen wurde nichts. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere hundert Euro. (pol)