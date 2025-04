Vandalen auf dem Gelände des früheren Metzinger Schlachthofs: Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Unbekannte haben in den vergangenen zwei Wochen auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs in der Sannentalstraße ihr Unwesen getrieben. Zwischen Montag, 7. April, und Mittwoch, 23. April, verschafften sie sich Zugang zu dem umzäunten Gelände. Dort beschädigten sie die Fensterscheiben von drei abgestellten Fahrzeugen und durchsuchten sie. Zudem brachen die Unbekannten ein auf dem Gelände befindliches Gebäude auf und gelangten über dieses in die Nachbargebäude. Auf dem gesamten Gelände wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt oder im Bereich des Geländes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (pol)