Völlig betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Tübingen - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein betrunkener Pkw-Lenker hat am Mittwochabend auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht. Der 43-Jährige befuhr kurz nach 18.30 Uhr mit einem Ford Fiesta die Bundesstraße von Kirchentellinsfurt herkommend. Zwischen den Anschlussstellen Tübingen-Nord und Tübingen-Zentrum krachte der Ford-Lenker ins Heck des vor ihm fahrenden Mercedes-Benz Vito Tourer eines 67 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision zog sich ein 20 Jahre alter Mitfahrer in dem Mercedes leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten.

Der Unfallverursacher wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Ford Fiesta wurde abgeschleppt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (pol)