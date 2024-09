Völlig betrunkene Autofahrerin fährt gegen Haustreppe in Stockach

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN-STOCKACH. Eine erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehende Frau hat am Dienstagabend einen schadensträchtigen Verkehrsunfall im Ortsteil Stockach verursacht. Die 56-Jährige bog laut Polizei gegen 19.50 Uhr mit einem Toyota von der Schulstraße nach links auf die Gomaringer Straße ab. Hierbei kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Treppe eines Gebäudes.

Bei dem Aufprall entstand an ihrem Pkw ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Treppe wird auf 500 Euro geschätzt. Die Fahrerin konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein Test hatte einen vorläufigen Wert von über drei Promille ergeben. Nach der fälligen Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. (pol)