Unterstand für Ziegen in Sondelfingen in Brand geraten - Tiere retten sich selbst

SONDELFINGEN. Zum Brand auf einem Vereinsgelände im Reutlinger Stadtteil Sondelfingen, in der Straße Vorderer Schönrain sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Gegen 5.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen alarmiert worden, nachdem ein Zeuge Flammen im Bereich des Vereinsgebäudes entdeckt hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es aus noch ungeklärter Ursache in dem dortigen Holzunterstand für Ziegen zu einem Brand gekommen war.

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen auf das angrenzende Vereinsgebäude verhindern. Allerdings wurden hier die Bedachung und elektrische Einrichtungen durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand, auch die im Stall untergebrachten Ziegen, die den Unterstand durch die offene Türe verlassen konnten, blieben unverletzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.