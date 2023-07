Unter Alkoholeinfluss: Zwei Radfahrer krachen bei K`furter Baggersee zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf einem Radweg im Bereich des Baggersees in Kirchentellinsfurt musste ein 40 Jahre alter Radler eine Blutprobe abgeben. Das berichtet die Polizei. Der 40-Jährige befuhr gegen 15.10 Uhr neben einem Zeugen den Radweg in Richtung Tübingen. Dabei kam es im Bereich des Sees zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden, 29-jährigen Fahrradfahrerin. Diese erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem unverletzt gebliebenen, 40 Jahre alten Radler festgestellt. Nachdem ein durchgeführter Test einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. (pol)