Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Montagabend am Bahnhof Kirchentellinsfurt ereignet. Ein 44-Jähriger war kurz vor 19.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ins Gleisbett gestürzt. Im Anschluss wurde der Mann von einem in Richtung Tübingen fahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr für etwa zweieinhalb Stunden eingestellt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (pol)