Unter Alkoholeinfluss: 44-Jährige baut Unfall in Reutlingen

REUTLINGEN. Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Steinenbergstraße gekommen. Die 44-jährige Fahrerin eines Audi A6 war zusammen mit ihrer 4-jährigen Tochter unterwegs und fuhr dem verkehrsbedingt wartenden BMW 118 einer 63-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Atemalkohol bei der Audi-Fahrerin wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über einem halben Promille auch bestätigte. Sie musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5.000 Euro. (pol)