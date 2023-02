Unklare Ampelschaltung bei Unfall in Reutlingen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an einer Kreuzung in Reutlingen, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem VW Tiguan die Alteburgstraße in Richtung Lederstraße, berichtet die Polizei. In der dortigen, ampelgeregelten Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommenden Volvo V50 einer 55 Jahre alten Frau. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Aufgrund anderweitiger gesundheitlicher Probleme musste die Beifahrerin im Volvo vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)