Unfallflucht in Reutlingen: Alkoholisiert und ohne Führerschein gegen Poller gekracht

REUTLINGEN. Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 31-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Straße Unter den Linden entgegen. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Fiat Ducato auf der Straße Unter den Linden in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs, als er auf Höhe eines Elektromarktes mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort krachte er gegen mehrere Poller und flüchtete in der Folge in Richtung Emil-Adolff-Straße, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Nachdem bei dem Unfallgeschehen sein Fahrzeugkennzeichen an der Unfallstelle zurückblieb, konnte der 35-Jährige im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen rasch ermittelt, angetroffen und festgenommen werden.

Auch sein stark unfallbeschädigter Fiat konnte aufgefunden werden. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von 0,7 Promille ergeben hatte, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da ihm dieser bereits vor mehreren Jahren entzogen worden war. Der Sachschaden an seinem Wagen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Höhe der Schäden an den Verkehrseinrichtungen ist noch nicht bekannt. (pol)