Unfall zwischen Pkw und Lkw in Reutlingen - Auto mitgeschleift

REUTLINGEN. Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Mittwochnachmittag auf der Gustav-Schwab-Straße nach der Kollision eines Lkw mit einem Pkw gekommen. Ein 65-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit einem Sattelzug auf der Gustav-Schwab-Straße unterwegs und hatte sich an der Kreuzung mit der Konrad-Adenauer-Straße versehentlich zunächst auf dem Linksabbiegestreifen eingeordnet. Als er auf die Geradeausspur zur B 28 in Richtung Tübingen wechselte, übersah er den neben sich befindlichen VW eines 33 Jahre alten Mannes.

Das Auto wurde an der Seite des Lkw etwa zehn Meter weit mitgeschleift und gegen den Bordstein gedrückt. Hierbei entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro an dem VW. Der Schaden an dem Sattelzug wird auf 2.000 Euro geschätzt. Bis zum Abschleppen des Pkw bildete sich zeitweise ein Rückstau auf der Gustav-Schwab-Straße bis zur Alteburgstraße. Gegen 18.15 Uhr war die Unfallstelle wieder frei befahrbar. (pol)