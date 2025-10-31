Unfall zwischen Eningen und Würtingen: 18-Jähriger leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Zu einem Unfall auf der L 380 zwischen Eningen und St. Johann-Würtingen sind am Donnerstagabend Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt. Ein 18-jähriger Lenker eines Pkw Opel befuhr gegen 22 Uhr die L 380 von St. Johann kommend in Richtung Eningen unter Achalm. Im dortigen Kurvenbereich verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte er mit einer Schutzplanke und kam schließlich wieder auf seinem ursprünglichen Fahrstreifen zum Stillstand. Der PKW-Lenker wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die L 380 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (pol)