Am Neubau des Reutlinger Landratsamts kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall.

REUTLINGEN. Ein Unfall am Reutlinger Ortseingang sorgte am Dienstagmorgen für Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Zwischenzeitlich musste ein Polizist den Verkehr regeln, berichteten Augenzeugen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 8.40 Uhr auf der Kreuzung Stuttgarterstraße/Karlstraße auf Höhe des neuen Landratsamts. In dem Unfall mit insgesamt drei Autos war auch ein Streifenwagen involviert, bestätigte die Polizei auf GEA-Nachfrage. (sapo)

Weitere Infos folgen auf gea.de