Unfall mit Streifenwagen der Polizei in Mittelstadt

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Zu einer Kollision zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Skoda ist es am Sonntagnachmittag in Mittelstadt gekommen. Gegen 16.45 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung mit eingeschaltetem Blaulicht auf Einsatzfahrt ortseinwärts auf der Stadtstraße unterwegs. Kurz nach dem Ortsbeginn wollten die Einsatzkräfte einen vorausfahrenden Skoda überholen. Als dessen 29-jährige Lenkerin nach links auf ein dortiges Grundstück abbog, streifte die linke Vorderseite des Skoda an der rechten vorderen Seite der Mercedes E-Klasse.

Der Streifenwagen kam in der Folge nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Gartenmauer, auf der er zum Stehen kam. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 20.000 Euro belaufen. Der Streifenwagen war zudem nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (pol)