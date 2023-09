Unfall mit drei Autos in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Sachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Sonntagabend auf der B28 auf Höhe der Dettinger Bleiche entstanden. Ein 34-Jähriger war gegen 18.10 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Zu spät erkannte er den vor ihm im stockenden Verkehr stehenden Audi A6 eines 51-Jährigen und fuhr auf den Wagen auf. Der Audi wurde daraufhin auf den davor fahrenden VW up! eines 30 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Golf musste abgeschleppt werden. (pol)