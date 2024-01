Unfall mit 15.000 Euro Schaden auf B28 bei Reutlingen-Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B28 entstanden. Ein 45-Jähriger war gegen 8.20 Uhr mit einem Opel Insignia auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Sondelfingen fuhr er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden VW Touran einer 48-Jährigen auf. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Hierzu musste die B28 in Richtung Reutlingen zwischen 9.10 Uhr und 9.20 Uhr kurzzeitig gesperrt werden. (pol)