Unfall in Reutlingen: Radpedal bricht ab

REUTLINGEN. Aufgrund eines abgebrochenen Pedals ist es am Donnerstagmorgen in Reutlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Konrad-Adenauer-Straße und hielt im Bereich der Eberhardstraße verkehrsbedingt an. Beim Wiederanfahren brach der rechte Treter des Fahrrads ab, wodurch der 57-Jährige zu Fall kam. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (pol)