Unfall in Pfullingen: Vier beschädigte Autos und ein Verletzter

PFULLINGEN. Ein Auffahrunfall in der Großen Heerstraße hat am Dienstagabend mit vier beschädigten Fahrzeugen und einem Verletzten geendet. Gegen 18 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mercedes-Lenker die Große Heerstraße in Fahrtrichtung Lichtenstein und verringerte verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 27-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Mercedes auf.
Dieser wurde durch den Aufprall auf den Audi eines 57-Jährigen geschoben, der wiederum mit dem Heck eines Mazda einer 43-Jährigen kollidierte. Der Sachschaden wird insgesamt auf 3.000 Euro geschätzt. Der Mercedes-Fahrer wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. (pol)