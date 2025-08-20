Unfall in Nehren: Zwei Verletzte und 25.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Zwei Personen sind am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Nehrener Nordring leicht verletzt worden. Ein 44-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit einem Seat die Abfahrt der B 27 von Ofterdingen herkommend abgefahren. Beim Linksabbiegen in die L 394, Nordring, missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden, 39 Jahre alten Subaru-Lenkerin, die in Richtung Nehren unterwegs war.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw der Frau nach links abgewiesen und kam hinter der Leitplanke zum Stehen. Beide Beteiligten zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 25.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung und zur Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.

Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Autos und der Reinigungsarbeiten war der Nordring knapp zwei Stunden voll gesperrt. (pol)