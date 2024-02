Unfall in Metzinger Kreisverkehr: Roller-Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in einem Kreisverkehr in Metzingen erlitten. Das berichtet die Polizei. Ein 74 Jahre alter Toyota-Lenker war gegen 10.30 Uhr auf der Eichbergstraße von Eningen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Maienwaldstraße missachtete er die Vorfahrt des bereits im Kreisel befindlichen Zweiradlenkers. Der 53-Jährige konnte einen Zusammenstoß durch eine Ausweichbewegung zwar verhindern, prallte mit dem Kleinkraftrad jedoch gegen den Bordstein und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (pol)